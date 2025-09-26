زيلينسكي: مسيّرات تحلق في مجال أوكرانيا الجوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن مسيّرات استطلاع انتهكت المجال الجوي لبلاده.

وأكد زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي "سجلت القوات الأوكرانية انتهاكات لمجالنا الجوي بطائرات مسيّرة يرجّح أن تكون مجرية".

وأضاف أن "التقييمات الأولية تشير إلى أنها كانت تجري استطلاعا حول الإمكانات الصناعية للمناطق الحدودية في أوكرانيا"، مضيفا أنه أصدر تعليمات "بإعداد تقارير عاجلة عن كل حادث مسجل".

وقبل ساعات، أعلنت أوكرانيا أنها قررت منع ثلاثة مسؤولين عسكريين مجريين من دخول أراضيها ردا على قرار مماثل من بودابست.

وعقب هذا الإجراء، كتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على فيسبوك اليوم الجمعة "هؤلاء هم الأشخاص الذين يتوقعون منا أن ندعم انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن أن يكونوا جادين".

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من بدء الأزمة الحالية، لكنها لم تتمكن من المضي قدما في محادثات العضوية.