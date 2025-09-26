السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو تحذّر الناتو من إسقاط طائرات روسية

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
26 سبتمبر 2025 20:12

حذّر الكرملين، اليوم الجمعة، من فكرة إسقاط طائرات روسية من قبل بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) مضيفا أنه أمر "متهور".
واتهمت دول أوروبية عدة في الحلف مقاتلات ومسيّرات روسية بانتهاك مجالها الجوي خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تنفيه موسكو.
وندد دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الروسي، بما وصفها بـ"التصريحات غير المسؤولة عن الحاجة لإسقاط الطائرات الروسية والتي تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة وتحمل عواقب خطيرة".
واتهمت إستونيا ثلاث مقاتلات روسية باختراق المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا.
وقال بيسكوف إنّ إستونيا لم تقدّم أي دليل على الحادثة، واصفا خطاب تالين بهذا الشأن بأنّه "تصعيد كبير آخر قرب حدودنا".
واضطرّت الدنمارك مرات عدة هذا الأسبوع إلى إغلاق عدد من مطاراتها بعدما أفادت بأنّ مسيّرات مجهولة اخترقت مجالها الجوي.
في وقت سابق هذا الشهر، أرسل حلف شمال الأطلسي مقاتلات بعدما اخترقت حوالى 20 مسيّرة المجال الجوي البولندي، وأسقط ثلاث منها على الأقل.

