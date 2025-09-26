قتلى وجرحى جراء حريق مصنع في مصر

قالت وزراة الصحة المصرية إن حريقا اندلع، صباح اليوم الجمعة، في مصنع ملابس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي العاصمة القاهرة مما أسفر عن وفاة 11 شخصا.

وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، وأدى ذلك لانهيار جزء من المبنى.

وأوضحت الوزارة أن 26 مصابا، غادروا المستشفيات "بعد تلقي الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، فيما لاتزال 7 حالات فقط تتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات.

وأضافت الوزارة "أسفر الحادث عن وفاة 11" شخصا.