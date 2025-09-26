السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سويسرا تعتزم استقبال 20 طفلاً من غزة للعلاج

طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
27 سبتمبر 2025 01:00

برن (وكالات)

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس، أنها تعتزم استقبال 20 طفلاً مصاباً من قطاع غزة لتلقي العلاج.
وقالت في بيان إنه من غير الواضح متى يمكن تنفيذ عملية إجلاء الأطفال بسبب الوضع في غزة، لكن جهود التنسيق جارية.
وأضافت الحكومة أن اختيار الأطفال سيتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية التي تحتفظ بقوائم المرضى، وستُجرى فحوص أمنية على الأطفال المختارين وأفراد أسرهم المرافقين لهم.
وأفادت بأنهم سيخضعون حين وصولهم لإجراءات اللجوء.
وأضافت الحكومة، أنها ستغطي تكاليف التنسيق والنقل، في حين ستتحمل المقاطعات السويسرية التي تستقبل الأطفال أو المستشفيات نفسها التكاليف الطبية طواعية.
وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو 19 ألف مريض لإجلائهم من غزة، من بينهم 4 آلاف طفل، كثير منهم يعانون من إصابات أو أمراض تهدد حياتهم ولا يمكن علاجها محلياً بالشكل المناسب.

