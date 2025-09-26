مصر تحث المجتمع الدولي على دعم السلطة الفلسطينية

نيويورك (الاتحاد)

حث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، المشاركين كافة، في اجتماع لجنة التواصل بشأن فلسطين، على توفير الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن «الوزير عبدالعاطي أوضح في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في إطار أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن السلطة الفلسطينية تواجه عدداً من الصعوبات نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاقات أوسلو».

وأشار الوزير عبدالعاطي إلى «نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أكدت ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال استهدافهم بصورة ممنهجة».

وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ودعم جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، محذراً من أن العدوان الإسرائيلي على غزة يقوض جهود إحلال السلام.