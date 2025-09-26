السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بريطانيا: ما يحدث في غزة غير إنساني ولا يمكن تبريره

فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
27 سبتمبر 2025 01:00

نيويورك (الاتحاد)

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، إن ما يحدث في غزة «غير إنساني ولا يمكن الدفاع عنه أو تبريره»، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الوضع فوراً.
وأكد لامي في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقوف بلاده إلى جانب فلسطين قائلاً: «إننا نؤمن بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحقوق المتساوية وتقرير المصير وكرامة جميع الناس».
وأضاف أن «السلطات الإسرائيلية تصعد عمليتها العسكرية وتشرد الأسر مرة تلو الأخرى»، موضحاً أن «إنهاء هذه الأهوال يكمن فقط في الحل الدبلوماسي المنسق لإبقاء حلم تحقيق السلام حياً».
وشدد لامي على ضرورة منع ضم الأراضي والنهوض بعملية للسلام وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات، وإيقاف إطلاق النار.

بريطانيا
ديفيد لامي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل
