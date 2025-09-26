ترامب يتعهد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة

واشنطن (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وأكد قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: «لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. كلا. لن أسمح بذلك. لن يحدث ذلك».

وأضاف «لقد حدث ما يكفي، حان الوقت للتوقف الآن!».

وذكر الرئيس الأميركي أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة حل الصراع في قطاع غزة.

كما جدد ترامب تأكيده بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وهي التصريحات التي كان قد أدلى بها قبل ساعات قبيل اجتماعه في البيت الأبيض مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.