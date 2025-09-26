روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال أوكرانيا

موسكو (وكالات)

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية «يوناكيفكا» في منطقة سومي بشمال أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال قائد الجيش الأوكراني، الجنرال أوليكساندر سيرسكي، إن خط الجبهة في ساحة المعركة في البلاد زاد في الطول لنحو 1250 كيلومتراً، ليمتد على طول الدفاعات الأوكرانية، بينما تنتهج القوات الروسية تكتيكاً جديداً يتمثل في إرسال أسراب من المجموعات القتالية الصغيرة للتسلسل عبر الخطوط الأوكرانية.

وأضاف الجنرال سيرسكي في مراجعة لوضع ساحة المعركة، إن «خط الاتصال زاد بواقع نحو 200 كيلومتر على مدار العام الماضي، وتخوض القوات الأوكرانية ما متوسطه 160 و190 عملية قتالية في اليوم في مواجهة الجيش الروسي».

وفي الوقت نفسه، تغير التكتيك الروسي منذ بداية الصيف من هجمات واسعة النطاق مكلفة إلى نشر مجموعات قتالية صغيرة في نهج جديد وصفه سيرسكي بتكتيك «الألف خفض».

وقال سيرسكي إن روسيا تطلق أعداداً كبيرة من المجموعات الهجومية الصغيرة المكونة من نحو 4 إلى 6 جنود يستخدمون التضاريس كغطاء لاختراق خط الجبهة ثم ضرب المناطق الخلفية الأوكرانية، مما يعرقل خطوط الإمداد وتناوب القوات.