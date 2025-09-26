السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال أوكرانيا

جنود أوكرانيون يقودون مركبة عسكرية بمنطقة سومي (أرشيفية)
27 سبتمبر 2025 01:00

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تسيطر على 3 قرى في شرق أوكرانيا
لوكاشينكو: بوتين سيعلن "اقتراحا جيدا للغاية" لإنهاء أزمة أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية «يوناكيفكا» في منطقة سومي بشمال أوكرانيا.
وفي سياق آخر، قال قائد الجيش الأوكراني، الجنرال أوليكساندر سيرسكي، إن خط الجبهة في ساحة المعركة في البلاد زاد في الطول لنحو 1250 كيلومتراً، ليمتد على طول الدفاعات الأوكرانية، بينما تنتهج القوات الروسية تكتيكاً جديداً يتمثل في إرسال أسراب من المجموعات القتالية الصغيرة للتسلسل عبر الخطوط الأوكرانية.
وأضاف الجنرال سيرسكي في مراجعة لوضع ساحة المعركة، إن «خط الاتصال زاد بواقع نحو 200 كيلومتر على مدار العام الماضي، وتخوض القوات الأوكرانية ما متوسطه 160 و190 عملية قتالية في اليوم في مواجهة الجيش الروسي». 
وفي الوقت نفسه، تغير التكتيك الروسي منذ بداية الصيف من هجمات واسعة النطاق مكلفة إلى نشر مجموعات قتالية صغيرة في نهج جديد وصفه سيرسكي بتكتيك «الألف خفض». 
وقال سيرسكي إن روسيا تطلق أعداداً كبيرة من المجموعات الهجومية الصغيرة المكونة من نحو 4 إلى 6 جنود يستخدمون التضاريس كغطاء لاختراق خط الجبهة ثم ضرب المناطق الخلفية الأوكرانية، مما يعرقل خطوط الإمداد وتناوب القوات.

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
منطقة سومي
الجيش الأوكراني
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
الرياضة
«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
اليوم 15:15
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©