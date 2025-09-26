الفلبين.. 14 قتيلاً وخسائر مادية كبيرة جراء عواصف وأعاصير

مانيلا (وكالات)

أعلنت السلطات الفلبينية، أمس، مقتل 14 شخصاً جراء العاصفة المدارية الشديدة والأعاصير السابقة فيما بقي أكثر من 5 آلاف شخص عالقين في الموانئ بسبب العاصفة الحالية.

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان صحفي، أن إعصاري «ميراسول» و«ناندو» سبقا عاصفة «أوبونغ»، موضحاً أن 17 شخصاً أصيبوا فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين وأن تلك الكوارث الطبيعية الثلاث أثرت على أكثر من 2.1 مليون شخص في 11 إقليماً على مستوى البلاد.

وأضاف المجلس أن هذه الاضطرابات البيئية خلفت أضراراً بالبنية التحتية بلغت قيمتها 8.7 مليون بيزو فلبيني (نحو 9.13 مليون دولار)، فيما بلغت خسائر القطاع الزراعي 5.38 مليون بيزو (نحو 675 ألف دولار).

من جهته، أفاد خفر السواحل الفلبيني في بيان منفصل بأن 118 ميناء في أنحاء البلاد سجلت وجود 5520 شخصاً من مسافرين وسائقي شاحنات وعمال شحن عالقين بسبب عاصفة «أوبونغ»، مضيفاً أن 2701 من العربات المتنقلة و114 سفينة و53 قارباً تقليدياً لجأت إلى الموانئ للاحتماء من العاصفة.