السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفلبين.. 14 قتيلاً وخسائر مادية كبيرة جراء عواصف وأعاصير

إزالة الأشجار المتساقطة جراء العاصفة المدارية الشديدة
27 سبتمبر 2025 01:00

مانيلا (وكالات)

أخبار ذات صلة
قتلى وإجلاء الآلاف جراء عاصفة قوية اجتاحت الفليبين
شراكة بين «التأهيل التخصّصي» وجامعة الفلبين في مجال التمريض

أعلنت السلطات الفلبينية، أمس، مقتل 14 شخصاً جراء العاصفة المدارية الشديدة والأعاصير السابقة فيما بقي أكثر من 5 آلاف شخص عالقين في الموانئ بسبب العاصفة الحالية.
وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان صحفي، أن إعصاري «ميراسول» و«ناندو» سبقا عاصفة «أوبونغ»، موضحاً أن 17 شخصاً أصيبوا فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين وأن تلك الكوارث الطبيعية الثلاث أثرت على أكثر من 2.1 مليون شخص في 11 إقليماً على مستوى البلاد.
وأضاف المجلس أن هذه الاضطرابات البيئية خلفت أضراراً بالبنية التحتية بلغت قيمتها 8.7 مليون بيزو فلبيني (نحو 9.13 مليون دولار)، فيما بلغت خسائر القطاع الزراعي 5.38 مليون بيزو (نحو 675 ألف دولار).
من جهته، أفاد خفر السواحل الفلبيني في بيان منفصل بأن 118 ميناء في أنحاء البلاد سجلت وجود 5520 شخصاً من مسافرين وسائقي شاحنات وعمال شحن عالقين بسبب عاصفة «أوبونغ»، مضيفاً أن 2701 من العربات المتنقلة و114 سفينة و53 قارباً تقليدياً لجأت إلى الموانئ للاحتماء من العاصفة.

الفلبين
السلطات الفلبينية
العواصف
الأعاصير
العاصفة المدارية
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
الرياضة
«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
اليوم 15:15
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©