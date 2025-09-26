الصين تحذر من عودة "عقلية الحرب الباردة"

حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الجمعة، من عودة "عقلية الحرب الباردة"، مدافعا عن تعدّدية الأطراف والتجارة الحرّة، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لي "دخل العالم مرحلة جديدة من الاضطرابات والتحوّلات"، مشيرا إلى "عودة الأحادية وعقلية الحرب الباردة والتشكيك في القواعد والمنظومة العالمية المعتمدة خلال السنوات الثمانين الماضية والتقويض المستمرّ للنظام العالمي الذي سبق أن أثبت فعاليته".

ولفت رئيس الوزراء الصيني إلى أن "البشرية باتت مجدّدا عند مفترق طرق".

وانتقد خصوصا الرسوم الجمركية الإضافية، فيما فرضت الإدارة الأميركية تعرفات أساسية بنسبة 10% على كلّ البلدان، مع نسب أعلى بكثير على عدد منها تتخطّى صادراتها إلى الولايات المتحدة وارداتها منها.

وقال لي "من الأسباب الرئيسية وراء الركود الاقتصادي العالمي الحالي تعدّد التدابير الأحادية والحمائية، مثل زيادة الرسوم الجمركية وإقامة جدران وحواجز"، مشيرا إلى أن "الصين ما انفكّت تنفتح أكثر وأكثر على العالم".

وصرّح أن بلاده "تأمل العمل مع بقيّة بلدان العالم للدفاع عن القيم المثلى للأمم المتحدة".