السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لوكاشينكو: بوتين سيعلن "اقتراحا جيدا للغاية" لإنهاء أزمة أوكرانيا

لوكاشينكو يلتقي بوتين في الكرملين
26 سبتمبر 2025 22:36

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن عن "اقتراح جيد للغاية" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ولم يذكر لوكاشينكو، الذي اجتمع مع بوتين في موسكو لأكثر من خمس ساعات، فحوى المقترح، لكنه قال إنه عُرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أثناء عقد قمة مع بوتين في ألاسكا الشهر الماضي.
وقال لوكاشينكو، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي "ناقشت الأمر مع بوتين، لكن لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يتعلق به. الرئيس نفسه سيقول ذلك".
وأضاف لوكاشينكو للتلفزيون الروسي أن "المقترح جيد لأوكرانيا، وهو اقتراح استمع إليه ترامب في ألاسكا، وأحيل إلى واشنطن للدراسة والمناقشة. إنه مقترح جيد للغاية".
وأضاف "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذا المقترح، فسيكون الوضع كما كان في بداية العملية العسكرية الخاصة. سيزداد الأمر سوءا، سيخسرون أوكرانيا".

أخبار ذات صلة
روسيا تسيطر على 3 قرى في شرق أوكرانيا
روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال أوكرانيا
المصدر: وكالات
ألكسندر لوكاشينكو
روسيا
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
الرياضة
«دوري أدنوك».. الحصان الأسود بين كلباء والظفرة
اليوم 15:15
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©