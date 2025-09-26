لوكاشينكو: بوتين سيعلن "اقتراحا جيدا للغاية" لإنهاء أزمة أوكرانيا

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن عن "اقتراح جيد للغاية" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

ولم يذكر لوكاشينكو، الذي اجتمع مع بوتين في موسكو لأكثر من خمس ساعات، فحوى المقترح، لكنه قال إنه عُرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أثناء عقد قمة مع بوتين في ألاسكا الشهر الماضي.

وقال لوكاشينكو، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي "ناقشت الأمر مع بوتين، لكن لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يتعلق به. الرئيس نفسه سيقول ذلك".

وأضاف لوكاشينكو للتلفزيون الروسي أن "المقترح جيد لأوكرانيا، وهو اقتراح استمع إليه ترامب في ألاسكا، وأحيل إلى واشنطن للدراسة والمناقشة. إنه مقترح جيد للغاية".

وأضاف "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذا المقترح، فسيكون الوضع كما كان في بداية العملية العسكرية الخاصة. سيزداد الأمر سوءا، سيخسرون أوكرانيا".