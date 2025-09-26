ترامب يدرس فرض رسوم على الأجهزة الإلكترونية الأجنبية

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية الأجنبية بناءً على عدد الرقاقات في كل جهاز، وذلك في إطار سعيها لحث الشركات على نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا للخطة، التي لم يُعلن عنها سابقًا وقابلة للتغيير، ستفرض وزارة التجارة تعريفة جمركية على المنتج المستورد تعادل نسبة مئوية من القيمة التقديرية لمحتوى الرقاقة في المنتج.

في حال تطبيقها، ستُظهر الخطة سعي إدارة ترامب إلى استهداف مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.

وصرح كوش ديساي نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول التفاصيل "لا يمكن لأميركا الاعتماد على الواردات الأجنبية في منتجات أشباه الموصلات الضرورية لأمننا القومي والاقتصادي"، مضيفا "تطبق إدارة ترامب نهجًا دقيقًا ومتعدد الجوانب لإعادة التصنيع الحيوي إلى الولايات المتحدة من خلال التعريفات الجمركية وتخفيض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية ووفرة الطاقة".