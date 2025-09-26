بعد كومي.. ترامب يأمل توجيه اتهامات لمزيد من خصومه

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن أمله في محاكمة المزيد من خصومه بتهم جنائية، غداة اتهام المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بارتكاب "جرائم خطيرة".

ردا على سؤال عن الاتهامات الموجهة إلى كومي، قال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض الجمعة "بصراحة، آمل أن يكون هناك آخرون". وأضاف "هذا ليس انتقاما. بل يتعلق أيضا بحقيقة أنّه لا يمكنك السماح باستمرار هذا الأمر".

ووجهت إلى كومي تهمة الإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة العدالة.

وقال ترامب للصحافيين عن كومي "إنه شرطي فاسد، لطالما كان شرطيا فاسدا"، مكررا ما ذكره سابقا في منشور على منصته تروث سوشيل، شدد فيه على أن المدير السابق لـ "إف بي آي" مذنب.

وجاءت الاتهامات ضد كومي بعد أيام من حثّ ترامب علنا وزيرة العدل بام بوندي على اتخاذ إجراءات ضده وضد آخرين يعتبرهم أعداء له. ومن بين هؤلاء المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي كانت قد رفعت قضية احتيال ضد ترامب، والسيناتور عن كاليفورنيا آدام شيف الذي قاد الادعاء في أول محاولة لعزل الرئيس في العام 2019.

وردا على سؤال عمّن ستتمّ ملاحقته بعد ذلك، قال ترامب "إنها ليست قائمة، ولكن أعتقد أنّه سيكون هناك آخرون".

ونفى كاش باتيل المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي، الجمعة، تصريحات الديمقراطيين بأنّ الاتهامات الموجهة إلى كومي مرتبطة بأهداف سياسية.

وقال على منصة إكس إن "الاتهامات الكاذبة التي تهاجم مكتب التحقيقات الفدرالي بتسييس إنفاذ القانون تأتي من وسائل الإعلام المفلسة".

وأضاف "لفترة طويلة جدا، قامت القيادة السابقة الفاسدة مع داعميها باستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية كسلاح".

في حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقا للمدعية العامة الفدرالية ليندزي هاليغان.

وقال كومي في مقطع فيديو، نُشر على إنستغرام، "لست خائفا، وآمل ألا تكونوا كذلك".