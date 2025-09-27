الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الدنمارك ترصد تحليق "مسيّرات" مجدداً

جانب من مؤتمر صحفي في مقر الشرطة في كوبنهاغن
27 سبتمبر 2025 13:47

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية عن القوات المسلحة قولها اليوم السبت إنه جرى رصد طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في البلاد خلال الليل، وذلك بعد أن توغلت طائرات مسيرة عدة مرات بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي.
ولم تحدد القوات المسلحة أماكن رصد الطائرات المسيرة.
ونقلت وكالة ريتزاو للأنباء عن الشرطة قولها إنها رصدت طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة كاروب الجوية غرب الدنمارك.
وقال الشرطي سايمن سكلسيار "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثا حوالي الساعة 20,15 (18,15 ت غ الجمعة) استمر عدة ساعات. رُصدت مسيرة أو مسيرتان خارج القاعدة الجوية وفوقها"، في إشارة إلى قاعدة كاراب العسكرية.
وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين، مؤكدا "لم نُسقطهما".
وأضاف أن الشرطة تتعاون مع الجيش في تحقيقاته.
وأُغلق مطار كوبنهاجن، في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد رصد عدة طائرات مسيرة في مجاله الجوي. وأُغلقت أيضا خمسة مطارات مدنية وعسكرية أصغر بشكل مؤقت في الأيام التالية.
ووصفت السلطات الدنمركية تحليق المسيرات بأنه هجمات متعددة الوسائل، وذكرت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن الأسبوع الماضي إن هذه الهجمات "هي الأخطر على البنية التحتية الحيوية الدنمركية حتى الآن".

المصدر: وكالات
