الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلاند

أرشيفية
27 سبتمبر 2025 15:57

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح الموسمية إلى سبعة في تايلاند، بحسب ما أعلنت السلطات السبت، فيما تتواصل جهود الإغاثة.
وأثّرت الفيضانات هذا الأسبوع على أكثر من 260 ألف شخص في عدّة مناطق على ضفاف نهر تشاو فرايا، وفق ما جاء في بيان لوكالة إدارة الكوارث والحدّ من آثارها.
وكانت الوكالة قد أفادت الثلاثاء بمقتل أربعة أشخاص في وسط تايلاند قبل أن ترفع الحصيلة إلى سبعة السبت.
وجال رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في منطقة أيوتايا الأكثر تأثّرا بالفيضانات السبت، في إحدى أولى الجولات له منذ تولّيه منصبه.
وطلب من السلطات المحلية توزيع لوازم النجاة  ومراقبة المناطق المعرضة لخطر انزلاق التربة. 

