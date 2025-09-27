الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الدنمارك ترصد طائرات مسيرة جديدة فوق منشآتها العسكرية

رادار متنقل في منطقة عسكرية في الدنمارك
27 سبتمبر 2025 17:10

قالت القوات المسلحة الدنماركية، اليوم السبت، إنها رصدت طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في البلاد، وذلك بعد أن توغلت طائرات مسيرة عدة مرات بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي.
وقال متحدث في رسالة عبر البريد الإلكتروني "بوسع قوات الدفاع الدنماركية تأكيد رصد طائرات مسيرة في عدد من مواقعها الليلة الماضية. واستخدمت بعض القدرات" للتعامل مع الوضع.
ولم تحدد القوات المسلحة أماكن رصد الطائرات المسيرة.
ونقلت وكالة "ريتزاو" للأنباء عن الشرطة قولها إنها رصدت طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة "كاروب" الجوية وهي الأكبر في الدنمارك.
وقال الشرطي سايمن سكلسيار "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثا استمر ساعات. رُصدت مسيرة أو مسيرتان خارج القاعدة الجوية وفوقها".
وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين، مؤكدا "لم نُسقطهما". وأكد أن الشرطة تتعاون مع الجيش في إطار التحقيق.
وتتشارك قاعدة كاراب مدرجاتها مع مطار ميتييلاند المدني الذي أُغلق لفترة قصيرة رغم أن أي رحلات لم تتأثر ولم تكن أي رحلات تجارية مقررة في ذلك الوقت، بحسب سكلسيار.
وأفادت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريديريكسن، الخميس، بأن البلاد كانت "ضحية هجمات هجينة خلال الأيام الأخيرة" في إشارة إلى نوع من الحروب غير التقليدية.
وأُغلق مطار كوبنهاغن، أكثر مطارات دول شمال أوروبا ازدحاما، لعدة ساعات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد رصد عدة طائرات مسيرة كبيرة في مجاله الجوي. وأُغلقت أيضا خمسة مطارات مدنية وعسكرية أصغر بشكل مؤقت في الأيام التالية.
من جهتها، ذكرت شرطة النرويج، اليوم السبت، أنها تحقق في رصد محتمل لطائرات مسيرة قرب قاعدة "أورلاند" الجوية في وسط البلاد، وهي القاعدة الرئيسية لطائرات إف-35 المقاتلة بالنرويج.

المصدر: وكالات
الدنمارك
طائرات مسيرة
تحليق
