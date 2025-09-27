الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا تستعد لمواجهة تهديد المسيّرات

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
27 سبتمبر 2025 17:58

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، إن تهديد الطائرات المسيرة "كبير" وإن البلاد ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.
ويعلن مسؤولون في دول أوروبا عن حالة تأهب قصوى بعد أن أدى توغل طائرات مسيرة مجهولة المصدر في الدنمارك إلى تعطيل حركة الطيران في عدة مناطق في البلاد عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وتُجري أيضا السلطات الألمانية تحقيقات في عمليات رصد مماثلة.
وقال دوبرينت للصحفيين في العاصمة برلين "هناك تهديد يمكن تصنيفه بأنه كبير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة".
وأضاف أن ألمانيا ستنظر في مراجعة قانون أمن الطيران لكي يتسنى للقوات المسلحة التدخل لإسقاط الطائرات المسيرة.
وتابع "يتعلق الأمر بالاستعداد لحماية، على سبيل المثال، البنية التحتية الحيوية أو التجمعات الكبيرة".
وؤصدت العديد من الدول، خلال الأسابيع الماضية، طائرات مسيرة ومقاتلات في مجالاتها الجوية.

المصدر: وكالات
