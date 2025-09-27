الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا: قصفنا محطة لضخ النفط في روسيا

حريق مصفاة نفط في روسيا (أرشيفية)
27 سبتمبر 2025 18:15

قال مسؤول أمني أوكراني، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى قصفت محطة لضخ النفط في منطقة "تشوفاشيا" الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق وتعليق عملياتها.
وأضاف المسؤول لوكالة رويترز للأنباء أن جهاز الأمن الأوكراني يواصل قصف منشآت النفط في روسيا.
وتعلن أوكرانيا، من حين لآخر، استهداف منشآت للطاقة في عمق روسيا مستخدمة طائرات مسيرة بعيدة المدى.
حصلت آخر تلك الهجمات، أمس الجمعة، وأكدت السلطات الروسية أن طائرات استهدفت مصفاة للنفط في جنوب البلاد.
وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار إن حريقا صغيرا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" وإن أجزاء من طائرة مسيرة سقطت داخل المنشأة.

المصدر: وكالات
