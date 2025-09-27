الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

وفد أوكراني يبحث في واشنطن قضايا الاقتصاد والسلاح

فريق إطفاء يكافح حريقا جراء قصف في أوكرانيا
27 سبتمبر 2025 19:18

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن مسؤولين من الحكومة سيزورون الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة.
كان زيلينسكي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال الرئيس الأوكراني إنه شارك مع ترامب "رؤية معينة لما يمكن القيام به" للرد على روسيا، متوعدا بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.
والولايات المتحدة إحدى أكبرالدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022. 

المصدر: رويترز
