قتلى وعشرات المفقودين بانهيار منجم في نيجيريا

قتل 18 شخصا على الأقل إثر تحطم صخرة كبيرة على منجم في شمال نيجيريا جراء تساقط أمطار غزيرة، فيما يبحث عناصر الإنقاذ عن عشرات المفقودين، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وتحطمت الصخرة، الخميس، على المنجم الكائن في ولاية زمفارا قرب قرية كادوري بمنطقة مارو، وفق المصادر.

وقال ساني لاوالي، عامل منجم من قرية كادوري "تمكنا من انتشال 18 جثة من المنجم، وأصيب خمسة ناجين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف لاوالي، الذي شارك في عملية الإنقاذ، أن عددا آخر من العمال ما زالوا محاصرين في الداخل، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

وأوضح أن "العملية بطيئة وشاقة، إذ نشق الصخور بأيدينا للوصول إلى المنجم".

وبحسب لاوالي فقد طلب عناصر الإنقاذ من شركة إنشاءات تعمل على شق طريق قريب تزويدهم بجرافة لتسريع العمل.

وأكد أبو بكر نبوبي أحد المسؤولين المحليين أنه "عُثر على 18 جثة في حفرة المنجم"، من بينها 15 جثة من قريتي مايكوانوغا وداماغا المجاورتين.

وأضاف أن "عناصر الإنقاذ منهكون ويستخدمون أدوات بدائية للحفر".