تونس تطيح بشبكة مخدرات ثالثة خلال أسبوع

أطاحت قوات الأمن التونسية بعشرة عناصر تنشط في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، وضبطت نحو 400 كيلوجرام من القنب الهندي في جهة سوسة ضمن حملة أمنية واسعة.

وأفادت وزارة الداخلية بضبط 2942 صفيحة من القنب الهندي المخدر، وثلاث سيارات، وشاحنة، وزورقين مطاطيين، وأربعة مراكب صيد، وثلاث دراجات نارية.

كما ضبطت قوات الأمن، خلال العملية، مبلغا يفوق 24 ألف دولار أميركي، وكميات من المعدن الأصفر، وجهاز اتصال متطور من نوع "ثريا"، وجهاز تشويش متقدم، وسلاحا ناريا.

وهذه ثالث عملية أمنية نوعية لمكافحة شبكات ترويج المخدرات يتم الإبلاغ عنها خلال أسبوع، بعد كشف نحو نصف طن من المخدرات في حاوية قادمة من دول أوروبية في ميناء رادس، تحمل تجهيزات إلكترونية، وحاوية أخرى تحمل قرابة 12 مليونا من الحبوب المخدرة.

وتضبط شحنات مخدرات في الموانئ التونسية، فيما تكافح أجهزة الأمن ومكافحة الجريمة تعقب شبكات الترويج. وتفيد بيانات الإدارة العامة للحرس الوطني بإيقاف ما يقارب 5 آلاف مروج للمخدرات في عام 2024، مقابل إيقاف 3165 مروجا عام 2023.