الأخبار العالمية

مصر: دعم مؤسسات الدولة الوطنية في سوريا

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (أرشيفية)
28 سبتمبر 2025 01:26

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري. 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان للخارجية المصرية أمس. 
وقال الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، إن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام. وأبرز الوزير عبد العاطي أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي. كما جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية. 

