الأخبار العالمية

أميركا تبدأ العد التنازلي للإغلاق الحكومي

أميركا تبدأ العد التنازلي للإغلاق الحكومي
28 سبتمبر 2025 01:26

واشنطن (وكالات)

أصدر مكتب الميزانية في البيت الأبيض تعليمات إلى الوكالات الفيدرالية بإعداد خطط لتقليص القوى العاملة، تحسباً لعمليات تسريح جماعية، فيما جرى إلغاء رحلات رسمية كانت مقررة الأسبوع المقبل للعديد من أعضاء الكونجرس، بسبب إغلاق حكومي محتمل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
ومن المقرر أن ينفد التمويل الفيدرالي عند منتصف ليل 30 سبتمبر الجاري، ما لم يتوصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على اتفاق مع الجمهوريين لإقرار إجراء إنفاق قصير الأجل.
 وطلب مكتب الإدارة والميزانية، في مذكرة رسمية، من الوكالات تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سينقضي فيها التمويل التقديري في الأول من أكتوبر المقبل، ولا يتوافر لها أي مصدر تمويل بديل، بحسب ما أوردته مجلة «بوليتيكو».
وأمر مكتب الإدارة والميزانية، الوكالات الفيدرالية بالبدء في صياغة خطط إعادة التمويل والتي لا تقتصر على منح إجازات اعتيادية بل إلغاء الوظائف بشكل دائم في البرامج التي لا تتوافق مع أولويات الرئيس دونالد ترامب، وذلك حال حدوث إغلاق حكومي.

