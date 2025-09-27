الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا

مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
28 سبتمبر 2025 01:26

واشنطن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها تعمل على إنشاء «آلية تنسيق مشتركة» بشمال شرق سوريا، لتنسيق عودة المحتجزين في المخيمات وأماكن الاحتجاز، ومنها مخيم الهول، إلى بلادهم. 
وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر، أمس، خلال مؤتمر في نيويورك، بعنوان «إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة»، إن هناك حاجة إلى تسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم، معلناً عن وجود خطط لإقامة آلية مشتركة جديدة لهذا الغرض. 
ونقلت القيادة عبر منصة «إكس» عن كوبر قوله: «في عام 2019، حين بلغت ذروتها، ضمّت مخيمات النازحين في الهول وروج نحو 70 ألف شخص، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى أقل من 30 ألفاً وتُعتبر الإعادة إلى الوطن وسيلة لتقليل فرص تأثير الجماعات المتطرفة، خصوصاً على النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر». 
وأضاف: «إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة (داعش) على إعادة تشكيل نفسه، اليوم، أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها أي محتجزين أو نازحين في سوريا لإعادة مواطنيها»، مشدداً على استمرار الولايات المتحدة في دعم التحالف الدولي وجميع الدول الملتزمة بإعادة مواطنيها.

