%93 من خيام النزوح غير صالحة للإقامة في غزة

أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن نحو 93 بالمئة من إجمالي خيام النازحين في القطاع انهارت ولم تعد صالحة للإقامة، مؤكداً عدم توفر بدائل بفعل الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر منذ مارس الماضي. وأضاف: «انهارت 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً، ما جعلها غير صالحة للإقامة، ومعاناة النازحين تتضاعف في ظل عدم توفر خيام جديدة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد الإغاثة الأساسية». وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات الآلاف من خيام النازحين بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفاً والرياح شتاء، حيث تحدثت حكومة غزة حتى نوفمبر 2024 عن اهتراء 100 ألف خيمة نزوح. وأوضح الثوابتة أن النازحين الفلسطينيين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ نحو عامين، مبيناً أن خيام النزوح باتت تنتشر بشكل عشوائي على قوارع الطرق في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.