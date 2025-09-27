«الأورومتوسطي»: إسرائيل ترتكب مجازر بحق عائلات في غزة

غزة (الاتحاد)



كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة بعد فترة وجيزة من رفضها التعاون الأمني معه.

وقال المرصد الحقوقي ومقره جنيف، في بيان، إنه وثق ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة فجر أمس بحق عائلة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال، مضيفاً أن ذلك جاء بعد يوم واحد فقط من رفض العائلة التجاوب مع طلب إسرائيلي بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا محلية تعمل لصالح الجيش وتنفّذ مهام غير مشروعة. وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين لا ثالث لهما، إما التعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وبيّن أن تلك السياسة تأتي في إطار نمط إبادِي متصاعد انتقل من ابتزاز فردي إلى جماعي، يستهدف تفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني وتدمير الروابط الاجتماعية وإخضاع الناجين لشروط بقاء تُحطّم هوية الجماعة وقدرتها على الاستمرار.