اليونان تحذر إسرائيل من خطر فقدان باقـي حلفائها

الولايات المتحدة (وكالات)



حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب حربها على غزة. وقال الزعيم اليوناني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تستطيع «تبرير مقتل آلاف الأطفال».

وحذر من أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها. وتابع: إسرائيل تخاطر بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس إن بلاده ستضمن الإبحار الآمن للقوارب المتواجدة حالياً في مياهها ضمن أسطول دولي متجه إلى غزة، مضيفاً أن أثينا أبلغت إسرائيل بأن مواطنين يونانيين ضمن الأسطول.