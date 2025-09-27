قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك، خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويضع حداً للمأساة الإنسانية ويعزز مسار السلام.

وقال معاليه، عبر منصة «إكس»: «كما كان موقف دولة الإمارات حاسماً في إغلاق ملف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، يأتي لقاء الشيخ عبدالله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك الليلة خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حداً للمأساة الإنسانية، ويعزز مسار السلام».