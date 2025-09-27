الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة لمواجهة أزمات العالم

يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني
28 سبتمبر 2025 00:44

دعا يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، الأمم المتحدة إلى العودة إلى قيمها التي تأسست عليها والسعي لإصلاحات تمكنها من مواجهة أزمات العالم بشكل أفضل، وذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت.
وحذر فاديفول قائلا "سنخسر جميعا فقط في عالم يسيطر فيه الأقوى، حيث تصبح القواعد الدولية غير مجدية، وعالم تلزم فيه المعاهدات الضعفاء فقط، وعالم تصبح فيه الحرب استمرارا للدبلوماسية بوسائل أخرى".
وأضاف "مثل هذا العالم سيحكم في النهاية بالقوة".
ودعا وزير الخارجية الألماني إلى احترام متجدد لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مذكرا المندوبين بأن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بالتمسك بها.
وأشار فاديفول إلى أن الأمم المتحدة تواجه، بعد ثمانين عاما على تأسيسها، تحديات كبيرة، بما في ذلك أزمة الميزانية، وأزمة التعددية، ونقص احترام القانون الدولي.
وأضاف "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة قادرة على القيام بدورها بفعالية". وأكد فاديفول أن مجلس الأمن بحاجة للإصلاح، مع إضافة مقاعد دائمة وغير دائمة لتعكس بشكل أفضل واقع العالم.
وقال "يجب أن تذهب المقاعد الدائمة الإضافية إلى المناطق الممثلة تمثيلا ناقصا اليوم .. أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية". كما جدد تأكيد ترشيح ألمانيا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للأعوام 2028-2027، متعهدا بأن تدافع ألمانيا عن العدالة والسلام والاحترام. 

المصدر: د ب أ
