الأحد 28 سبتمبر 2025
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

أوكرانيا تريد عقد صفقات أسلحة بعيدة المدى مع أميركا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي
28 سبتمبر 2025 01:02

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإبرام صفقات إضافية مع الولايات المتحدة لتوريد الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب الاتفاق الحالي البالغة قيمته 90 مليار دولار أميركي.
وأضاف زيلينسكي، خلال حديثه مع الصحفيين في كييف االسبت، أنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
تعتمد أوكرانيا حاليا على قدراتها الجوية بعيدة المدى، وخاصة الطائرات المسيرة.
وأشار زيلينسكي إلى أن وفدا أوكرانيا سيعقد اجتماعات فنية في الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر أو أوائل أكتوبر من أجل التنفيذ العملي لاتفاق شراء الأسلحة.
وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بحسب قوله.
وأضاف أن الفرق الفنية من كييف وواشنطن ستبدأ أيضا العمل على تفاصيل شراء الولايات المتحدة للطائرات الأوكرانية المسيرة.
بشكل منفصل، ستجتمع رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو مع مسؤولين أميركيين في أكتوبر لبحث مشاريع محتملة في أوكرانيا كجزء من صندوق الاستثمار المشترك المتفق عليه في الربيع. 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
أسلحة
الولايات المتحدة
