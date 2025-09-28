الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زلزال قوي يضرب تركيا

زلزال
28 سبتمبر 2025 15:42

ضرب زلزال قوي شمال غرب تركيا اليوم الأحد، مما دفع المواطنين للهروب من منازلهم، حسبما قال قطاع الطوارئ.

ولم ترد تقارير على الفور حول وقوع خسائر بشرية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر في بلدة سيماف في محافظة كوتاهية على عمق 8 كيلومترات.

ووقع الزلزال الساعة الثانية عشر وتسعة وخمسين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (0959 بتوقيت جرينتش)، وتبعته هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

كما شعر سكان إسطنبول، أكبر المدن التركية، على بعد 100 كيلومتر نحو الشمال، بالزلزال، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية. 

المصدر: وكالات
