عاصفة جوية تتسبب في اضطرابات بجزر البهاما والجزر المجاورة لها

تسببت عاصفة جوية، من المتوقع أن تتحول إلى عاصفة استوائية تحمل اسم "إيميلدا" في وقت لاحق اليوم قبل أن تقترب من ساحل ولاية ساوث كارولينا كإعصار في وقت لاحق من الأسبوع، في اضطرابات بجزر البهاما والجزر المجاورة لها، اليوم الأحد.



وفي الوقت نفسه، ضعف إعصار "همبرتو" بعض الشيء، ولكنه لا يزال عاصفة قوية من الفئة الرابعة في المحيط الأطلسي، مهددا برمودا.



ومن جانبه، حث حاكم ولاية ساوث كارولينا، هنري ماكماستر، المواطنين على متابعة أحوال الطقس بدقة، والبقاء في حالة تأهب.



أما في نورث كارولينا، أعلن الحاكم جوش شتاين حالة الطوارئ تحسباً لوصول العاصفة، التي تعرف حالياً بالمنخفض المداري التاسع.



وعلى صعيد متصل، قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الجوية في الطريق لكي تتحول إلى عاصفة استوائية في وقت لاحق اليوم الأحد، وإلى إعصار بحلول أواخر يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، مشيرين إلى أنها سيطلق عليها اسم "إيميلدا".