الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تجدد الدعوة لترامب للقاء بوتين في موسكو

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
28 سبتمبر 2025 17:32

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي دونالد ترامب لعقد اجتماع في موسكو، لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن القرار الآن بيد الجانب الأميركي.
وأضاف بيسكوف، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الدعوة ما زالت مطروحة، أنها "لم تعلق. هذه دعوة قائمة. بوتين مستعد، وسيسره لقاء الرئيس ترامب. أما الباقي فيتوقف على قرار ترامب". وكان بوتين قد اقترح، في أغسطس الماضي، عقب محادثاته مع ترامب في أنكوراج في ولاية ألاسكا الأميركية، عقد الاجتماع المقبل في موسكو.
واعتبر الرئيس الأميركي أن هذا الأمر ممكن.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريح صحفي لقناة "روسيا 1"، اليوم الأحد، أن السلطات الأوكرانية تدرك صعوبة موقفها التفاوضي لكنها تراوغ، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية لا تسلك طريق البحث عن سبل سلمية للتسوية. وفي رد على سؤال حول كيفية رد فعل روسيا إذا حاولت كييف "مهاجمة الكرملين"، قال بيسكوف، إنه من الأفضل عدم التطرق إلى هذا الأمر.
وأضاف بيسكوف "الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وتحدث عن هذا الموضوع. لذلك، من الأفضل حتى عدم الحديث عنه، والجميع يفهم ذلك".
وأكد بيسكوف أنه يجب إجبار الأوروبيين على التخلي عن مواقفهم العسكرية. 

المصدر: د ب أ
