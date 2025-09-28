الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سيشل ستجري جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية

ناخبون يدولون بأصواتهم لاختيار رئيس في سيشل
28 سبتمبر 2025 19:33

ستجري سيشل، جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات بعد عدم تحقيق أي منهما الغالبية المطلوبة في الاقتراع.
وتقدم زعيم المعارضة باتريك هيرميني، بحصوله على 48,8 بالمئة، بفارق ضئيل على الرئيس وافيل رامكالاوان الذي حصد 46,4 بالمئة من الأصوات.
ويتعين على المرشحين الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات للفوز.
وقالت لجنة الانتخابات إن جولة الإعادة ستجرى من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل.
وتسجل سيشل أعلى معدل ثروة للفرد في أفريقيا مع حوالى 18000 دولار أميركي وفقا للبنك الدولي.
وحقق حزب هيرميني "سيشل المتحدة"، فوزا في الانتخابات البرلمانية التي جرت تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 15 مقعدا من أصل 26.
وقال هيرميني، في خطاب بثه التلفزيون "نحن مستعدون لجولة ثانية. سنبدأ حملتنا الانتخابية غدا".

المصدر: وكالات
