الإثنين 29 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية

ضباط إنفاذ القانون ومسعفون في مسرح إطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية
28 سبتمبر 2025 20:02

أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين على الأقل، عندما أطلق مسلح مجهول النار من قارب على حشد كان متجمعا في مقهى مطل على الواجهة البحرية في بلدة ساوثبورت في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية.
وقع إطلاق النار مساء بالقرب من منطقة شهيرة تضم مطاعم على الواجهة البحرية للبلدة الساحلية التاريخية على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) جنوبي مدينة ويلمنجتون.
أعلنت الشرطة الأميركية أن حادث إطلاق النار كان "مدبرا بصورة مسبقة" وأن موقعه كان "مستهدفا".
وقال المحققون إن المهاجم قاد قاربا صغيرا بالقرب من الشاطئ، وتوقف لفترة وجيزة وأطلق النار باتجاه الحشد قبل أن يلوذ بالفرار.
بعد نحو نصف ساعة، رصد طاقم من خفر السواحل الأميركي شخصا تنطبق عليه أوصاف المشتبه به وهو يسحب قاربا من الماء عند منحدر عام في جزيرة "أوك" المجاورة.
وقال مسؤولون إن الشخص احتُجز الشخص وسُلم إلى شرطة ساوثبورت لاستجوابه.
ويواصل محققون من عدة وكالات، من بينها مكتب التحقيقات الحكومي وخفر السواحل، العمل في موقع الحادث، اليوم الأحد، لجمع الأدلة واستجواب الشهود. ولم يفصح المسؤولون فورا عن أسماء القتلى، ولم يقدموا معلومات عن حالة المصابين.

المصدر: وكالات
إطلاق نار
كارولينا الشمالية
