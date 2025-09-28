الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات المدنية

فرقاطة دنماركية وحاملة طائرات أميركية ضمن قوة لحلف الناتو في بحر الشمال
28 سبتمبر 2025 20:12

أعلنت الدنمارك، اليوم الأحد، فرض حظر على تحليق الطائرات المسيرة المدنية، بعد رصد عدد منها خلال الليل بالقرب من منشآت عسكرية، وذلك بعد أسبوع شهد إغلاقا مؤقتا لعدة مطارات بالبلاد جراء تحليق طائرات مسيرة مجهولة.
وقال الجيش الدنماركي، في بيان، إنه نشر "عدة قدرات" ردا على رصد تلك الطائرات المسيرة عند المنشآت العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة استجابته.
وأدى تحليق طائرات مسيرة خلال الأسبوع الماضي إلى إغلاق عدد من المطارات في الدنمارك، منها مطار العاصمة كوبنهاغن لمدة أربع ساعات تقريبا يوم الاثنين.
ووصفت الدنمارك الطائرات المسيرة بأنها جزء من "هجوم متعدد الوسائل". ولم تحدد بشكل قاطع الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عنها.
وبموجب الحظر، سيتم منع الطائرات المدنية المسيرة من دخول المجال الجوي الدنماركي اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع عندما تستضيف الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من هذا العام، القادة الأوروبيين.
وقال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن، في بيان اليوم "نحن حاليا في وضع أمني صعب، ويجب أن نضمن أفضل ظروف عمل ممكنة للقوات المسلحة والشرطة عندما تكون مسؤولة عن الأمن خلال قمة الاتحاد الأوروبي".

أخبار ذات صلة
الدنمارك ترصد مجددا مسيّرات فوق مواقع عسكرية
روسيا ترد على خطط أوروبا إقامة "جدار مضاد للمسيّرات"
المصدر: وكالات
الدنمارك
طائرات مسيرة
تحليق
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©