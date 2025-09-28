الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

مقتل وإصابة 8 بانفجار في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
29 سبتمبر 2025 01:08

روالبندي (وكالات)

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أطفال حتفهم وأصيب خمسة آخرون بسبب انفجار ناجم عن متفجرات تركها إرهابيو في منطقة باجاور بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، حسبما قالت مصادر أمنية أمس. ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المصادر القول إن الحادث وقع أمس الأول، عندما كان الأطفال يلعبون بالمتفجرات التي تركتها جماعة إرهابية محظورة في منطقة لاجراي. 
وقامت الشرطة والوكالات المعنية بتطويق المنطقة وجمع الأدلة. 
وفي سياق آخر، هبطت طائرتا إغاثة من جمهورية الصين، تحملان 300 خيمة و9 آلاف بطانية أمس وذلك في قاعدة نور خان الجوية في مدينة روالبندي الباكستانية لدعم الأسر النازحة بسبب الفيضانات الأخيرة. 
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن هذه المساعدات ستعزز مساعدات الإغاثة المقدمة للمناطق المتضررة من الفيضانات في البنجاب، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.  وأكدت الحكومة الباكستانية أنها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، وبدعم من الدول الصديقة، عازمة على العمل على التغلب على التحديات التي تشكلها الفيضانات وضمان إعادة تأهيل السكان المتضررين.

رسالة الإمارات
