الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجمهوريون يدعون إلى إقرار مشروع قانون لمنع إغلاق الحكومة

مبنى الكونغرس الأميركي
28 سبتمبر 2025 23:58

حث قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، اليوم الأحد، الديمقراطيين على الموافقة على مشروع قانون قصير الأجل لتفادي إغلاق الحكومة الاتحادية، وذلك قبل اجتماع بين أعضاء الكونغرس والرئيس دونالد ترامب.
وستتوقف خدمات حكومية عن العمل، يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأميركية لعام 2026، في حال عدم إقرار تشريع التمويل.
ويسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين في الكونغرس، لكن الإجراء المؤقت الذي سيبقي أجهزة الحكومة عاملة يجب أن يحصل على 60 صوتا على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، مما يعني ضرورة الحصول على بعض أصوات الديمقراطيين.
ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون قصير الأمد، وطالبوا بأن يلغي أي تشريع تخفيضات أقرها الجمهوريون في الآونة الأخيرة في برامج الرعاية الصحية.
ودعا ترامب قادة الكونغرس من الحزبين لحضور اجتماع في البيت الأبيض غدا الاثنين لمناقشة تشريع التمويل.
وقال ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الديمقراطيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق.
وأضاف، في الحديث الذي جرى عبر الهاتف "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، ستتعرض البلاد للإغلاق. لذا، لدي انطباع بأنهم يريدون القيام بشيء ما".
وسبق أن قال قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس إنهم حريصون على تجنب إغلاق أجهزة الحكومة.

المصدر: وكالات
الديمقراطيون
إغلاق الحكومة الأميركية
الجمهوريون
