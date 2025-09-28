الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ليبيا.. دعوة دولية لاستكمال الخطوات الأولية لخارطة الطريق

ليبيا.. دعوة دولية لاستكمال الخطوات الأولية لخارطة الطريق
29 سبتمبر 2025 01:08

حسن الورفلي (بنغازي)

دعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن مسار برلين، أمس، المؤسسات الليبية إلى استكمال الخطوات الأولية من خارطة الطريق الأممية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت المجموعة، في بيان لها عقب اجتماعها على مستوى السفراء برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، إن النقاشات تركزت على سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة الأممية.
 حضر الاجتماع سفراء وممثلون دبلوماسيون عن عدد من الدول والمنظمات، من بينها إسبانيا، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، بريطانيا، الولايات المتحدة، مصر وهولندا.
ورحب المشاركون بخارطة الطريق الأممية، داعين الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط الكامل لإحراز تقدم في العملية السياسية، وشددوا على أهمية المساءلة عن أي محاولات للعرقلة، وعلى الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في دعم هذه الجهود.
 وشجع المجتمعون المؤسسات الليبية على الالتزام بالأطر الزمنية المقترحة، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

أخبار ذات صلة
هجوم روسي مكثف على كييف وتأهب في بولندا
18 جناحاً دولياً في «ويتيكس 2025»
ليبيا
بنغازي
الانتخابات الليبية
ألمانيا
إسبانيا
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الأوروبي
روسيا
إيطاليا
تركيا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©