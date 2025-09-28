الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إشادة أممية بالدور الإنساني لعملية «الفارس الشهم 3» في غزة

جانب من زيارة الوفد الأممي للمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة (وام)
29 سبتمبر 2025 01:08

غزة (وام)

زار وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، حيث اطلع على الجهود الإنسانية الواسعة التي تقدمها دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان، كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل أقسام المستشفى الميداني الإماراتي.
وضم الوفد كلاً من: سوزانا تكاليك، نائبة المنسق المقيم الإنساني في فلسطين، وطاهر إبراهيم، رئيس مكتب أوتشا غزة، وأولغا تشيريفكو، المتحدثة باسم أوتشا، واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول المبادرات الإغاثية التي تنفذها العملية، والتي تشمل دعم القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير خيام الإيواء للنازحين وتوفير الطرود المتنوعة ودعم المخابز والتكيات، وإطلاق مشاريع كبرى لتوفير المياه كان أبرزها خط المياه الإماراتي الذي يستفيد منه مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.
كما أشاد الوفد بالدور البارز لعملية «الفارس الشهم 3» في دعم الفئات الأكثر تضرراً، ومساندة آلاف الأسر النازحة عبر توفير المساعدات الإغاثية العاجلة والبرامج التي تخفف من معاناتهم اليومية.
وفي ختام الزيارة، أكد وفد «أوتشا» أن ما تقدمه الإمارات من خلال هذه العملية يُعد أكبر إسناد إنساني لسكان غزة، مشيرين إلى أن استمرار هذه الجهود يبعث برسالة أمل وسط الظروف الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها القطاع.
وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها الوفود الأممية للمستشفى الميداني الإماراتي في إطار متابعة الجهود الإنسانية ودعمها.

برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا» بالشراكة بين الإمارات وإسواتيني
الإمارات تؤكد أولوية الوقاية من أمراض القلب في «يوم القلب العالمي»
