إسبانيا تصدر أعلى درجة إنذار من الأمطار في فالنسيا

أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية، الأحد، أعلى درجة إنذار في فالنسيا في شرق البلاد متوقعة هطول أمطار غزيرة ومحذرة من "خطر استثنائي" واحتمال وقوع فيضانات بعد 11 شهرا على تلك التي قضى فيها 235 شخصا في المنطقة.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "خطر استثنائي في محافظات تاراغونا وكاتسيون وفالنسيا مساء الأحد فضلا عن الاثنين"، مشيرة إلى احتمال حصول "فيضانات مباغتة".

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبر منصة "إكس"، إلى توخي الحذر الشديد مناشدا السكان التقيّد بتعليمات الدفاع المدني وأجهزة الطوارئ.

وستبقى المدارس مغلقة، الاثنين، في مدينة فالنسيا على ما أعلنت البلدية التي أمرت أيضا بإغلاق المكتبات البلدية والحدائق العامة والمتنزهات والأسواق والمقابر خلال النهار.

وتلقى سكان المناطق الساحلية، بعد ظهر الأحد، رسالة نصية تطلب منهم "توخي أقصى درجات الحذر بسبب الإنذارات المتعلقة بالأحوال الجوية".

ونجمت فيضانات أكتوبر 2024 عن أمطار شديدة الغزارة بسبب منخفض جوي بارد تعززت مفاعيله بسبب التغير المناخي والتوسع الحضري الكبير في المناطق المنكوبة.