الأخبار العالمية

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة ميشيغان الأميركية

29 سبتمبر 2025 08:16

قال مسؤولون أميركيون إن رجلاً اقتحم بسيارته الأبواب الأمامية لكنيسة في ولاية ميشيجان الأميركية ثم ترجل منها ليطلق النار من بندقية ويضرم النار في الكنيسة، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل وإصابة ثمانية آخرين قبل أن يلقى حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة في ولاية ميشيجان إن المهاجم أضرم النار في الكنيسة عمداً. وأضافت أن مطلق النار هو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ويبلغ من العمر 40 عاماً ومن بلدة بيرتون القريبة.

وقال وليام رينيه قائد شرطة جراند بلانك "هناك بعض المفقودين".
وأضاف أن المئات كانوا داخل المبنى عند حدوث الهجوم.
وقال رينيه إن اثنين من رجال الأمن، أحدهما من إدارة الموارد الطبيعية بالولاية والآخر من مدينة جراند بلانك، هرعا إلى مكان الحادث وتبادلا إطلاق النار مع المشتبه به وأردياه قتيلا بالرصاص.

المصدر: وكالات
