الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موريتانيا تعلن عن أول حالة وفاة بحمى الوادي المتصدّع

موريتانيا تعلن عن أول حالة وفاة بحمى الوادي المتصدّع
29 سبتمبر 2025 08:42

 أعلنت موريتانيا عن تسجيل أول حالة وفاة بحمى الوادي المتصدع في مدينة روصو على الحدود الجنوبية مع السنغال.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية في بيان بأن الحالة تتعلق بموريتاني قادم من إحدى دول الجوار كان يعاني من أعراض نزيفية متقدّمة حيث تم عزله بالمستشفى فور وصوله واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل أن تؤكد التحاليل المخبرية إصابته بالمرض.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تسلمها منصور بن زايد
رئيس كوت ديفوار يتسلم وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025

وأضاف البيان أنه تم حصر عشرة أشخاص من مخالطي الحالة دون ظهور أي أعراض عليهم حتى الآن، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة أزمة لتقصي الوضع ومتابعة تطوراته إضافة إلى إيفاد بعثة من المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية "ملاذ" للتعمق بالبحث والتقصي.

المصدر: وام
حمى
موريتانيا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©