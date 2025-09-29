موريتانيا تعلن عن أول حالة وفاة بحمى الوادي المتصدّع

أعلنت موريتانيا عن تسجيل أول حالة وفاة بحمى الوادي المتصدع في مدينة روصو على الحدود الجنوبية مع السنغال.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية في بيان بأن الحالة تتعلق بموريتاني قادم من إحدى دول الجوار كان يعاني من أعراض نزيفية متقدّمة حيث تم عزله بالمستشفى فور وصوله واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل أن تؤكد التحاليل المخبرية إصابته بالمرض.

وأضاف البيان أنه تم حصر عشرة أشخاص من مخالطي الحالة دون ظهور أي أعراض عليهم حتى الآن، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة أزمة لتقصي الوضع ومتابعة تطوراته إضافة إلى إيفاد بعثة من المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية "ملاذ" للتعمق بالبحث والتقصي.