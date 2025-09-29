الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الوكالة الأوروبية": الوضع العام للبيئة في أوروبا ليس جيداً

"الوكالة الأوروبية": الوضع العام للبيئة في أوروبا ليس جيداً
29 سبتمبر 2025 11:48

 أظهر تقرير جديد نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم "الاثنين"، أن البيئة في أوروبا مازالت تتعرض للضغط على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الغازية والحد من التلوث الهوائي، مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم كبير، لكن الوضع العام للبيئة في أوروبا ليس جيداً.

وحذرت الوكالة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقراً لها، من أن أوروبا تواجه مخاطر جدية تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والأمن ومستويات المعيشة في حال استمر التدهور البيئي.

كوستا: مولدوفا اختارت المجلس الأوروبي
أوروبا تعتمد لائحة جديدة لآلية تعديل الكربون على الحدود

ومع ذلك أشارت الوكالة إلى عدد من الإيجابيات ومنها انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 37% منذ 1990، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الحد من الاعتماد على الفحم والنفط والغاز، في حين ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بواقع الضعف منذ 2005.

يشار إلى أن التقرير، استند إلى بيانات من 38 دولة.

المصدر: وام
أوروبا
البيئة
