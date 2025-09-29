الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوروبا تعتمد لائحة جديدة لآلية تعديل الكربون على الحدود

أوروبا تعتمد لائحة جديدة لآلية تعديل الكربون على الحدود

29 سبتمبر 2025 14:12
29 سبتمبر 2025 14:12

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم، عن اعتماده لائحة جديدة ضمن حزمة "أومنيوس الأولى"، تتعلق بتبسيط وتعزيز آلية تعديل الكربون على الحدود في الاتحاد الأوروبي (CBAM).

وأكد، في بيان له، أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الأعباء التنظيمية والإدارية وتكاليف الامتثال على الشركات الأوروبية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، مع الإبقاء على الطموح المناخي كما هو .

من جهتها قالت ماري بيير وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الأوروبية، إن نجاح التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية يتطلبان تقليل الأعباء غير الضرورية، وهو ما يحققه هذا القرار بجعل حياة الشركات الأوروبية أكثر سهولة مع الحفاظ على الطموحات المناخية.

وستظل نحو 99% من الانبعاثات المضمّنة في السلع المستوردة مشمولة بالآلية، وتشمل التعديلات استبدال الإعفاء القائم على قيمة السلع المستوردة بإعفاء جديد يعتمد على عتبة كمية لا تتجاوز 50 طناً لكل مستورد سنوياً، وهو ما سيعفي بشكل أساسي الشركات الصغيرة والأفراد الذين يستوردون كميات محدودة.

كما تسمح التعديلات أيضاً بتفادي أي اضطرابات في مطلع عام 2026، من خلال السماح باستيراد السلع المشمولة بالآلية بشروط معينة ريثما يتم تسجيل المستوردين، إضافة إلى إدخال إجراءات تبسيطية أخرى تتعلق بعملية الترخيص وجمع البيانات وحساب الانبعاثات والتحقق منها وآليات المسؤولية المالية وتعديل أحكام العقوبات والقواعد الخاصة بالوسطاء الجمركيين.

المصدر: وام
الانبعاثات الكربونية
الكربون
أوروبا
