الإعصار «بوالوي» يحدث دمارا في فيتنام ويودي بحياة 13 شخصا

اجتاح الإعصار بوالوي ساحل فيتنام اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة 46 آخرين، فيما تسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة له في إلحاق أضرار بالمنازل، وانقطاع التيار الكهربائي، وغمر الطرق بالمياه، قبل أن يفقد الإعصار جزءاً من قوته أثناء توجهه نحو لاوس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في فيتنام أن الإعصار تراجع ليتحول إلى منخفض جوي بعد وصوله اليابسة في وقت مبكر اليوم، محدثاً أمواجاً وصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار على طول الساحل الشمالي الأوسط للبلاد.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الحكومية إن من بين المفقودين صيادين جرفت الأمواج العاتية قواربهم قبالة إقليم كوانغ تري، كما فُقد الاتصال بقارب صيد آخر خلال العاصفة.

وأجلت السلطات أكثر من 28,500 شخص قبل وصول الإعصار، بينما أُلغيت أو أُجّلت مئات الرحلات الجوية، مع إغلاق أربعة مطارات في الأقاليم الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن الرياح العنيفة تسببت في مقتل تسعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في منطقة نينه بينه، فيما لقي شخص حتفه غرقاً في مدينة هوي، وقُتل آخر نتيجة سقوط شجرة في منطقة ثانه هوا.

وأعلنت الحكومة أن الإعصار ألحق أضراراً بأكثر من 44,000 منزل، وأغرق نحو 6,000 هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى، وقطع الوصول إلى عدة مناطق.

كما تسبب في هطول أمطار غزيرة منذ السبت على معظم أنحاء البلاد، وحذرت السلطات من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. وأفادت الأرصاد الجوية بأن معدلات الأمطار قد تصل إلى 500 مليمتر في بعض المناطق حتى يوم غد الثلاثاء.

وتتعرض فيتنام بانتظام لأعاصير تتشكل في الغالب شرقي الفلبين، حيث أسفر إعصار بوالوي نفسه مؤخراً عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص هناك.