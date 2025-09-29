الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوستا: مولدوفا اختارت المجلس الأوروبي

كوستا: مولدوفا اختارت المجلس الأوروبي
29 سبتمبر 2025 17:56

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بنتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، قائلا إنها تظهر أن هذا البلد الصغير في شرق القارة يسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى التكتل.
وأظهرت النتائج أن الحزب الحاكم في مولدوفا المؤيد للاتحاد الأوروبي حقق فوزا ساحقا في انتخابات برلمانية مهمة جرت أمس الأحد، وهو ما يمثل تأييدا لمسعى الجمهورية السوفيتية السابقة للانضمام إلى التكتل.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة «إكس»: «شعب مولدوفا قال كلمته وجاءت رسالته واضحة وصريحة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن من الواضح أن مولدوفا صوتت لصالح أوروبا والديمقراطية والحرية.
وأضافت «بابنا مفتوح. وسنكون معكم في كل خطوة على الطريق».

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يقترح نظاما ضد المسيّرات
أوروبا تعتمد لائحة جديدة لآلية تعديل الكربون على الحدود
المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
مولدوفا
الانتخابات البرلمانية
المجلس الأوروبي
أنطونيو كوستا
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
أوروبا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©