الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني يحذّر: الجيش وقوى الأمن "خط أحمر"

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وفد الجامعة العربية المفتوحة
29 سبتمبر 2025 18:02

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن السلم الأهلي أسمى من أي اعتبارات ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه.
وأوضح أن "الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، وينفذون المهمات الأمنية الموكلة إليهم  ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات بالتزام ومسؤولية. من هنا، ليس من المقبول أن يصوب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهم خط أحمر".
وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفد الجامعة العربية المفتوحة، إن "السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا أحمر".
وأضاف أنه "لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته، لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا ولا كان لبنان موجودا".
وأكد الرئيس عون أن "لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية لأن مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى". 

