مسلحون يقتلون 12 من حراس الغابات في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الاثنين، مقتل 12 من حراس الغابات في هجمات نفذها مسلحون ضد مجتمع محلي في شمال وسط البلاد.

وقال أديتون إيجير-أدييمي المتحدث باسم الشرطة، في بيان، إن أي مجموعة لم تعلن مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي وقع أمس الأحد، في أوكي-أود، وهو أحد المجتمعات المحلية في ولاية كوارا.

ويتصادم رعاة الماشية المحليون والمزارعون في شمال نيجيريا بسبب التنافس على الوصول إلى الأرض والماء. ويتهم المزارعون الرعاة برعي مواشيهم في مزارعهم وتدمير محاصيلهم . ويصر الرعاة على أن تلك الأراضي، هي طرق مخصصة للرعي كان يدعمها في بادئ الأمر قانون صدر في عام 1965، أي بعد خمس سنوات من حصول البلاد على استقلالها.

وعثر فريق من رجال الشرطة وأفراد من قوات حرس أمن الغابات الوطنية على جثامين الحراس الـ12 الذين لقوا حتفهم.

وقال أديتون إيجير-أدييمي "تعرض الضحايا للإصابة بطلقات نارية متعددة"، مضيفا أن أربعة من الناجين يعالجون الآن في المستشفى.

ودعا عبد الرحمن عبد الرزاق، حاكم كوارا، قوات الجيش إلى "قمع المجرمين المتورطين في هجمات في أجزاء من الولاية".

يشار إلى أنه، في يونيو الماضي، لقي 150 شخصا على الأقل حتفهم في هجوم واحد على مجتمع محلي بولاية بينو شمال وسط نيجيريا.