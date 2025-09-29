الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اليونيسف تحذّر: الخطر يتهدد الرضع في حضانات غزة

الدخان يتصاعد إثر قصف على قطاع غزة
29 سبتمبر 2025 19:00

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الاثنين، إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعا مريضا أو مبتسرا في الحضانات في مدينة غزة من أجل إنقاذهم وسط التوغل البري الإسرائيلي.
ويوجد في مستشفى الحلو 12 رضيعا على الأقل في الحضانات. وقال مسعفون إن الموقع تعرض للقصف. وأظهر مقطع فيديو غرف المستشفى والأسرة هناك متناثرة مع الحطام.
وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف "حان الوقت لنقلهم لأن مدينة غزة أصبحت مرة أخرى منطقة قتال، لكن إلى أين ننقلهم؟ لا يوجد مكان آمن لهم".
وأضاف بيريس إن إجلاء الأطفال، وكثير منهم حديثو الولادة، سيعني نقلهم إلى عربات بدائية ملفوفين في بطانيات مع إمدادات الأكسجين المحمولة والقطرات. ومع ذلك، ربما يتعرضون للعدوى أو درجات الحرارة المتغيرة أو قد تنفد الإمدادات في أثناء النقل.
وأضاف "يبدو أن نقلهم أفضل خيار لدينا الآن... لكن في الوقت نفسه، إنه خيار محفوف بالمخاطر".
وزار بيريس مدينة غزة الشهر الماضي حيث رأى طفلة مبتسرة تدعى نرجس قال إنها أُخرجت من رحم أمها المتوفاة.
وتابع "نحن قلقون للغاية ليس عليها فقط، بل على جميع الأطفال الآخرين"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة للوصول إلى والدها وأطبائها لم تنجح.
وأشار إلى أن عدد الأطفال في مدينة غزة يفوق عدد الحضانات وأن بعض الأطفال يتشاركون الحضانات.

المصدر: رويترز
